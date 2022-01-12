Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек заболеваемости COVID-19

11:53, 12 января 2022, ПАИ

Новогодние праздники не могут не сказаться на уровне заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — сказал он на совещании с членами правительства.

За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ. Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм «дельта», но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить «омикрон».