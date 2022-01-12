Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жителям домов на Народной и Красноармейской придётся до марта терпеть нечистоты в подвале

Администрация Пскова держит на особом контроле ситуацию с ненадлежащей работой канализационной системы в районе улиц Народной и Красноармейской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

С жалобами на нечистоты в подвалах и неприятный запах в квартирах в городские службы обратились жители домов №31а на улице Красноармейской и № 22, 24 на улице Народной.

Специалисты управляющей компании и муниципального предприятия «Горводоканал» отрабатывают заявки граждан, прикладывая все усилия к исправлению ситуации: ежедневно проводится откачка нечистот и прочистка канализационных колодцев.

Однако канализационные сети старые и не выдерживают увеличивающуюся нагрузку. Кардинально решить проблему поможет новый канализационный коллектор. Его прокладка начнется в марте. Работы проведет подрядная организация по строительству новой школы на улице Юбилейной в рамках прописанных в контракте технических условий подключения объекта к инженерным сетям.

Диаметр коллектора будет увеличен почти вдвое, что значительно повысит пропускную способность канализационной трубы в этом микрорайоне. По окончании работ система канализации будет работать без сбоев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

12 января 2022

Пожарные подразделения прибыли к псковской школе
12 января 2022

Публикуем видео с места пожара в Порховском районе
12 января 2022

Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме в Порховском районе
12 января 2022

На псковскую управляющую компанию составили протокол из-за падения льда с крыши на щенка
12 января 2022

Уголовное дело возбудили по факту расстрела собак в Гдовском районе
12 января 2022

Мужчина пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе
12 января 2022

Умер журналист Михаил Зеленский
11 января 2022

Пожар в жилом доме произошёл в Усвятах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...