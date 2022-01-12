Жителям домов на Народной и Красноармейской придётся до марта терпеть нечистоты в подвале

12:31, 12 января 2022, ПАИ

Администрация Пскова держит на особом контроле ситуацию с ненадлежащей работой канализационной системы в районе улиц Народной и Красноармейской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

С жалобами на нечистоты в подвалах и неприятный запах в квартирах в городские службы обратились жители домов №31а на улице Красноармейской и № 22, 24 на улице Народной.

Специалисты управляющей компании и муниципального предприятия «Горводоканал» отрабатывают заявки граждан, прикладывая все усилия к исправлению ситуации: ежедневно проводится откачка нечистот и прочистка канализационных колодцев.

Однако канализационные сети старые и не выдерживают увеличивающуюся нагрузку. Кардинально решить проблему поможет новый канализационный коллектор. Его прокладка начнется в марте. Работы проведет подрядная организация по строительству новой школы на улице Юбилейной в рамках прописанных в контракте технических условий подключения объекта к инженерным сетям.

Диаметр коллектора будет увеличен почти вдвое, что значительно повысит пропускную способность канализационной трубы в этом микрорайоне. По окончании работ система канализации будет работать без сбоев.