Более двух миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками

12:46, 12 января 2022, ПАИ

В общей сложности более двух миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

53-летнему великолучанину позвонил неизвестный и предложил вернуть денежные средства, которые он ранее проиграл на бирже. Мужчина согласился и в течение нескольких месяцев переводил деньги на указанные ему счета. В результате он перевёл злоумышленникам более миллиона рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.

Другому 50-летнему жителю Великих Лук 10 января позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка, и предложил обезопасить его сбережения от попыток несанкционированного оформления на него кредита. Под этим предлогом он похитил у него более 650 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

42-летний великолучанин хотел приобрести автомобильные колёса на одном из интернет-сайтов. Он перечислил в качестве оплаты более 28 тысяч рублей, но товара так и не дождался.

35-летней псковичке пообещали предотвратить незаконный доступ к её сбережениям и похитили 339 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.