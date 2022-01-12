Фермерский бизнес будущего: что будут выращивать российские фермеры на горизонте 20-30 лет

13:48, 12 января 2022, ПАИ

Специалисты экосистемы svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка провели всесторонний анализ современных тенденций в АПК и спрогнозировали товарный ассортимент фермерского бизнеса на ближайшие десятилетия. По мнению специалистов, упор пойдет на органическое производство и продукты здорового питания. С ростом населения значительно вырастет и спрос на отечественную продукцию, выращенную без антибиотиков, пестицидов и других агрохимикатов, поэтому традиционные технологии уступят место увеличивающим продуктивность инновациям и методикам. Повышенное внимание к собственному здоровью обеспечит спрос на такие продукты питания, как зелень, овощи, фрукты, а также продукты с высоким содержанием белка: морепродукты и птица.

Домашние грядки

Значительный тренд покупательского спроса лежит сегодня в сфере здорового питания. Не так давно в России вступил в действие Федеральный закон «Об органической продукции», сформировавший нормативно-правовую базу для развития в нашей стране производства органики. По данным «Россельхозбанка», сегодня, спустя полтора года, число сертифицированных «органических» фермеров еще не достигло и сотни хозяйств, однако цифра быстро растет, и эти темпы позволяют говорить о том, что в ближайшие десятилетия значительное земельные площади будут заняты органическим производством. При этом прогнозируется, что спрос на овощи, микрозелень, зелень и ягоды, произведенные без пестицидов, в мегаполисах превысит предложение, в результате чего большое распространение получат так называемые «сити-фермы» – вертикальные системы возделывания этих культур.

Системы городского садоводства позволяют выращивать в комнатных условиях даже фрукты и грибы. Такие установки впервые появились в России несколько лет назад, и за это время показали заметный тренд на удешевление и растущую популярность особенно в несельскохозяйственных регионах. Уже сегодня многие горожане заводят в домах, квартирах и офисах компактные гидропонные установки и комнатные системы – климатические камеры, в которых и выращивают микрозелень, витграсс, лук, салаты и овощи. На горизонте 20-30 лет домашние вертикальные фермы появятся практически в каждом доме, а в магазинах, ресторанах, школах и офисах - уже в ближайшее десятилетие.

Зарубежный опыт применения вертикальных ферм имеет довольно длительную историю. Так, в Японии первые вертикальные фермы появились в 1970-х, а сегодня крупнейшая из них, Kameoka Plant в Киото, принадлежит компании Spread – и если раньше такие фермы были нишевыми игроками, то теперь они снабжают свежими овощами всю страну. А самая большая гидропонная вертикальная ферма в мире расположена в Китае и принадлежит корпорации JD.com – она занимает 11 тысяч м2 и производит до 300 тонн зелени ежегодно.

Россия тоже не отстает от мировых лидеров. Крупные вертикальные фермы в нашей стране производятся в течение нескольких лет: некоторые из них достигают высоты 10 метров.

Как раз сегодня в Екатеринбурге резидент Инновационного Центра «Сколково» компания «Агротехфарм» строит ферму на 1000 м2 для выращивания клубники, голубики и других культур. «Агротехфарм» предлагает умные вертикальные фермы для круглогодичного выращивания зелени, овощей и фруктов без земли в любом помещении методом аэропоники. Другой российский проект, iFarm, не только является производителем и поставщиком клубничных, салатных или овощных вертикальных ферм, но и разрабатывает для таких ферм комплексные инновационные решения, включая собственное ПО для управления вертикальными фермами с помощью искусственного интеллекта. Модули iFarm установлены в супермаркетах «Азбука Вкуса», «Лента» и «Перекресток». Зелень, выращенная по технологиям iFarm, продается во всех федеральных торговых сетях России. А ФИЦ биотехнологии РАН развивает идею выращивая на стеллажах не только зеленных культур, но и картофеля и даже пшеницы.

Интерес к вертикальным фермам обусловлен еще и экономической составляющей. Срок окупаемости подобных проектов составляет 3-4 года, в то время как классический тепличный бизнес окупается в среднем 7-8 лет.

Экзотика на полях

Продолжая тренд здорового питания, в дальней перспективе становится очевиден интерес производителей к таким экзотическим сегодня для российских полей культурам как амарант, киноа, а если говорить о фруктах, то в южных регионах совсем недавно начали выращивать, кроме привычной фейхоа, хурму, зизифус, киви, оливки и азимину. В частности, такая «экзотика», как азимина, растение происхождением из Северной Америки, в самых суровых условиях дает хороший урожай: ее можно высаживать на бедных почвах с высоким залеганием грунтовых вод, к тому же, она без труда выдерживает морозы до 30°С. Уже сегодня азимину выращивают аграрные предприятия Кубани и Крыма – и за последние годы ей интересуются все больше фермеров-садоводов. Там же, в Краснодарском крае, существует собственное семеноводство полевой культуры киноа; и еще большее внимание уделяют амаранту: в августе 2021 года, по данным «Россельхозбанка», в Башкирии свой первый промышленный урожай амаранта собрала ГК «Эконива». Тенденция выращивать на своей территории фрукты теплых стран прослеживается во многих странах. Например, Аграрный университет Исландии содержит единственную в стране оранжерейную ферму, где ежегодно плодоносят 600-700 банановых пальм. Азимину же сегодня выращивают в Испании, Италии, Португалии, Франции, Японии и других странах, причем охотно отправляют саженцы за границу.

Производство рыбы будущего

На горизонте 20-30 лет существенно подрастет спрос и на «здоровые» высокобелковые животные продукты: птицу, рыбу и морепродукты. Уже сегодня такие ценные породы рыб как лососевые и осетровые выращиваются в аквакультуре «на суше», в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), где воссозданы все условия их природных водоемов. Наземная аквакультура в закрытых помещениях делает производство рыбы и морепродуктов не просто эффективным (энерго- и водосберегающим), но и безопасным для природы. Наземные установки, питающиеся от артезианских скважин, позволяют выращивать рыбную продукцию вдали от любых водоёмов и таким образом снабжать высокобелковым продуктом неблагополучные по питанию регионы.

Сегодня список одних только популярных аквакультурных рыб, которых выращивают в российских наземных установках, уже приближается к 80 видам и продолжает расширяться. В последние годы особенно хорошо развивают производство беспозвоночных животных: гребешков, трепангов, крабов и раков. Российская компания ООО «Инфорика» создала уникальное программное обеспечение для аквакультурных предприятий, позволяющее вести учет участков и садков, контролировать важную информацию о выращиваемой рыбе, о кормлении и продукции на складах.

Зарубежная наука шагнула еще дальше, в 2019 году в Испании компания Nueva Pescanova и институт океанографии (IEO) в Виго запустили лабораторные эксперименты по выращиванию в УЗВ обыкновенного осьминога; начало промышленного выращивания запланировано на 2023 год.

Эксперты экосистемы Своё Фермерство уверены, что в недалеком будущем технологии по выращиванию рыбы и морепродуктов в установках замкнутого цикла придут не только на небольшие фермерские хозяйства, но и в дома обычных жителей.

Еще одним трендом будущего станет аквапоника – это интересный инновационный способ взаимовыгодного производства рыбы и сельхозкультур на одной воде. В замкнутой системе вода циркулирует между установками УЗВ и тепличным комплексом; рыба дает питание растениям (соединения азота, калия и фосфора, CO2), а растения очищают воду от отходов. Главная особенность аквапоники – полное исключение применения на фермах антибиотиков и агрохимикатов. В России эту технологию на территории камчатского агропарка «Зеленовские озерки» начинает развивать ООО «Рыбная долина»: здесь ежегодно планируют выращивать 2,16 тысячи тонн радужной форели и около 1,5 тысяч тонн зеленных и салатных культур, овощей и ягод.

Птица и тренд на экологичность

Тренд будет развиваться и в сторону увеличения потребления мяса птицы в качестве полезного и диетического источника белка. Однако, если сейчас основу потребления составляет птица, выращенная в основном на крупных птицефабриках, то в дальнейшем потребители будут стремиться приобретать мясо птицы напрямую у небольших фермерских хозяйств. Уже сейчас у покупателя существует стойкое убеждение о том, что в большей части мяса птицы, выращенной в промышленных масштабах, присутствуют гормоны и антибиотики, что на фоне тренда здорового питания сформирует высокий спрос на птицу, выращенную «в домашних условиях» на натуральных кормах.

Продвинутые птицеводческие фермы будущего будут оснащены системами видеонаблюдения, позволяющими потенциальным потребителям в онлайн режиме наблюдать за тем, в каких условиях выращивается птица и чем она питается.

Птицеводческая отрасль претерпит изменения и под воздействием новых технологий.

Птицеводческим производствам будущего не обойтись без роботов и автоматики, и особенно в этом сегодня нуждаются процессы ухода за животными. Российская компания ООО «Агробит», резидент «Сколково», успешно разрабатывает комплексы интеллектуальной роботизированной системы ухода и дезинфекции. Состоят такие роботы из сервера управления и колесного робота, который и выполняет механическую работу, дезинфицирует помещения и проводит санитарные, зоотехнические, ветеринарные операции, а также чистит птичники от помёта. Все это робот совершает в автономном или дистанционном режимах. Сегодня разрабатывается и внедряется температурное картирование поголовья птиц в помещении, методы постоянного мониторинга температуры, влажности и уровня аммиака в воздухе.

На предприятиях холдинга «Дамате» внедряются системы видеоаналитики, при помощи нейросети и машинного зрения позволяющие определить, правильно ли работник ворошит подстилку, на которой выращивается птица.

Нужно сказать, что в России большинство крупных птицеферм цифровизованы в достаточно высокой степени. Постепенно эта тенденция приходит и к небольшим предприятиям, которые стараются у себя внедрять передовые производственные технологии. Эти технологии значительно способствуют уменьшению расходов, в частности, на электроэнергию, а также повышают эффективность бизнеса, поэтому тенденция перехода к инновациям и внедрению роботизации в птицеводческом бизнесе будет сохраняться.

Развитие фермерского бизнеса и применение новых технологий в АПК – зона особого внимания Россельхозбанка и экосистемы Своё Фермерство. Ежегодно проводимые конференции и конкурсы среди стартапов и агротехкампаний позволяют экспертам проекта svoefermerstvo.ru судить о тенденциях в развитии отрасли. Сегодня в приоритете находятся тренды здорового питания и цифровизации. Именно комбинация этих двух направлений обусловит вектор развития фермерского бизнеса в перспективе 20-30 лет. А технологическая доступность и повышенное внимание к собственному здоровью сделают большую часть населения планеты в своём роде фермерами и позволят выращивать продукты высокого спроса в домашних условиях на вертикальных фермах и в установках замкнутого водоснабжения.

Население планеты к 2050 году превысит по прогнозам специалистов 9,8 млрд человек, прирост составит порядка 27%. Однако, на фоне изменяющихся пищевых предпочтений потребление органической продукции (салатов, овощей и органического белка) возрастет кратно - более чем в 3 раза в перспективе уже ближайших 10 лет. Чтобы обеспечить такой объем потребления органики каждое 3-е фермерское хозяйство будет сфокусировано на выращивании органической продукции, а уровень проникновения цифровых технологий в сельское хозяйство составит порядка 30% уже на горизонте 20-30 лет.