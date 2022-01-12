Союз театральных деятелей назвал лучшие роли сезона 2020-2021 в Псковском драмтеатре

14:23, 12 января 2022, ПАИ

Псковское отделение Союза театральных деятелей России подвело итоги ежегодного смотра-конкурса «Признание». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Лучшим спектаклем театрального сезона 2020-2021 признали «Смерть Тарелкина» – спектакль Хуго Эрикссена, молодого московского режиссёра, ученика Римаса Туминаса, по пьесе Сухово-Кобылина.

В номинации «Лучшая мужская роль сезона 2020-2021» лауреатом стал Андрей Кузин за исполнение роли Варравина в спектакле «Смерть Тарелкина».

В номинации «Лучшая женская роль сезона 2020-2021» победила Валентина Банакова за исполнение роли Брандахлыстовой в спектакле «Смерть Тарелкина».

В номинации «Лучшая роль молодого исполнителя сезона 2020-2021» лауреатом объявлен Камиль Хардин за исполнение ролей Доктора и Дворника в спектакле «Смерть Тарелкина».

Традиционный смотр-конкурс лучших ролей сезона «Признание» проводится Псковским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ уже более 40 лет в целях повышения мастерства, престижа актерской профессии и популяризации театрального искусства. Победители конкурса в различных номинациях определяются собранием членов СТД РФ путём тайного голосования в каждом театре.

Спектакль «Смерть Тарелкина», признанный СТД лучшим спектаклем прошлого сезона, можно будет увидеть на псковской сцене 30 января и 18 февраля.

Подробнее о спектакле здесь.