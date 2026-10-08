Эксперты объяснили, сгорают ли неиспользованные отгулы за работу в выходной

10:56, 08 октября 2026, ПАИ

Если работник трудился в выходной или праздничный день, он может выбрать один из вариантов компенсации: повышенную оплату в двойном размере либо одинарную оплату и отгул. Об этом сообщили эксперты портала «Объясняем.рф».

С 1 марта 2025 года воспользоваться вторым вариантом можно в течение 12 месяцев. По желанию день отдыха добавят к отпуску.

Если год прошёл, а отгул так и не был использован, взять его как выходной уже нельзя. Но и сгоревшим он не считается. При увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию: разницу между одинарной оплатой, которую работник уже получил, и повышенной, которая положена за работу в выходной.

Важно: это правило действует для отгулов, заработанных после 1 марта 2025 года. Те, что появились раньше, можно взять в любое время.