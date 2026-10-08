Сирены услышат жители Псковской области 9 октября

10:04, 08 октября 2026, ПАИ

Техническую проверку систем оповещения населения проведут в Псковской области 9 октября. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MAX.

Сирены будут работать в период с 10:30 до 10:45.

Проверка проводится с целью оценки готовности системы оповещения по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения.

Жителей региона просят сохранять спокойствие.