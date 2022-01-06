Елена Бибикова: Средняя прибавка к пенсии при индексации на 8,6% составит 1400 рублей

14:48, 12 января 2022, ПАИ

Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6 % составит в среднем 1 400 рублей. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова, сообщает ТАСС.

«Если мы говорили, что индексация 5,9 % – это в среднем одна тысяча рублей прибавки, при индексации на 8,6 % прибавка будет повыше, конечно, – где-то 1 400 рублей. Я думаю, что индексация должна быть с 1 января 2022 года, потому что пенсия по закону с 1 января должна индексироваться», – отметила Елена Бибикова.

Сенатор добавила, что если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

Напомним, что сегодня, 12 января, президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6 %.