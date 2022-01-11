Кубок города Пскова по фигурному катанию стартует 14 января

16:52, 12 января 2022, ПАИ

Кубок города Пскова по фигурному катанию стартует 14 января в Ледовом дворце. Об этом сообщила председатель федерации фигурного катания на коньках региона Юлия Зайцева.

Трехдневные соревнования в Пскове станут вторым этапом Кубка Северо-Запада. Заявки уже подали 145 фигуристов в возрасте от 6 до 17 лет. Ожидается, что на турнир приедут титулованные спортсмены, представляющие лучшие школы округа.

По рекомендации Роспотребнадзора турнир пройдет без зрителей.