Названы наиболее уязвимые для взлома смартфоны

17:17, 12 января 2022, ПАИ

Гаджеты с неоригинальной версией программного обеспечения (ПО) кибермошенникам легче взломать, чем смартфоны, приобретенные у официального производителя и оснащенные качественной прошивкой, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Николая Фокина.

«Операции с таких устройств [с неофициальным ПО. – ПАИ] считаются более рискованными», – отметил он. По словам специалиста, многие компании, в том числе банки, в своих мобильных приложениях для Android выполняют специальные проверки, чтобы определить тип смартфона.

Эксперт сообщил, что это имеет важное значение для отслеживания статистики взлома аккаунтов. Он пояснил, что мошенники заинтересованы в неофициальных версиях мобильного ПО.

По словам Николая Фокина, неофициальная прошивка позволяет обходить функции безопасности и может приводить к перехвату SMS-сообщений, удаленному управлению устройством и хищению данных банковских карт.