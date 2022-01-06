НАТО отказала России в праве вето на вступление Украины в альянс

20:47, 12 января 2022, ПАИ

На встрече Совета Россия - НАТО в Брюсселе российская сторона выдвинула требования о невступлении в Североатлантический альянс Украины и Грузии, сообщает NewsMail.

Москва не доверяет альянсу и настаивает на «железобетонных, юридически значимых гарантиях», а не на обещаниях того, что ни Украина, ни Грузия не вступят в блок. Российские дипломаты назвали это вопросом национальной безопасности России.

Союзники по НАТО едины в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь… Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по НАТО могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», — сказал Столтенберг.