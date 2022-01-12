Фотофакт. В Великих Луках заметили автомобиль с наряженной новогодней ёлкой
На улице Малышева в Великих Луках был замечен автомобиль, который ездит по городу с новогодней ёлкой. Даже гирлянды горят, сообщает Telegram-канал Luki-News. Судя по фотографии, ёлка закреплена в кузове автомобиля и к ней подведено электричество.
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