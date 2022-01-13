Псковичи теперь могут оплачивать налоги за несовершеннолетних детей на сайте УФНС

10:14, 13 января 2022, ПАИ

Новая функциональная возможность появилась в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Дополнительную вкладку «Семейный доступ», предназначенную для добавления несовершеннолетнего ребенка в «Личный кабинет» родителя, разместили в разделе «Профиль».

Для того чтобы активировать данную функцию, необходимо во вкладке «Семейный доступ» нажать кнопку «Добавить пользователя». Далее программа предложит ввести логин (ИНН) «Личного кабинета» несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос» (в «Личном кабинете» несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). После чего необходимо перейти в «Личный кабинет» ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

Благодаря этому родители смогут в своем «Личном кабинете» оплачивать налоги за детей. Для этого достаточно воспользоваться всплывающим списком, который появился в разделе «Налоги» и куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.