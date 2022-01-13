В Псковской области на 90% выполнен план по вакцинации от гриппа

10:25, 13 января 2022, ПАИ

В Псковской области завершается прививочная кампания от гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

План по вакцинации выполнен на 90%. Привито 67,5 тыс. детей, что составляет 100% от запланированного числа. Взрослое население прошло иммунизацию почти на 88% — прививку от гриппа сделали 256 тыс. человек.

С октября 2021 года вакцинироваться от гриппа и ОРВИ можно одновременно с введением препарата от новой коронавирусной инфекции. Сделать это можно в стационарных пунктах, развернутых во всех районах и городских округах на базе медицинских организаций.

В Пскове и Великих Луках развернуты мобильные площадки, где жители региона могут вакцинироваться от указанных заболеваний.

В столице региона такие площадки находятся в ТЦ «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза», а также в СРЦ «Простория» и Ледовом дворце. В Великих Луках граждане могут привиться в ТЦ «Апельсин» и «Рубин».

Дополнительно действуют выездные бригады.