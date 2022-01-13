Более 729 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:37, 13 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 432 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 729 163, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразились 72 504 человека, 68 679 пациентов выздоровело, 1 326 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.