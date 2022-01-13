Онищенко рекомендовал компаниям перевести сотрудников на удалёнку

11:17, 13 января 2022, ПАИ

В связи с распространением омикрон-штамма коронавируса переводить сотрудников на удалёнку нужно уже сейчас. Такой совет работодателям дал академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает РИА «Новости».

«Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удалённую работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», – отметил он.

Эксперт отметил, что при малейших симптомах болезни у сотрудника работодателю следует идти навстречу и позволять ему работать из дома. «Такая гибкая схема, если она будет ещё подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», – резюмировал специалист.