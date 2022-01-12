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Культура

Уличная зимняя фотовыставка откроется в Пскове 17 января

В Пскове на улице Пушкина 17 января откроется фотовыставка «Зимние путешествия по Псковской земле». На ней будут представлены работы победителей одноименного конкурса, организованного региональным комитетом по туризму в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отбор фото проводился по шести номинациям: «Дворянские усадьбы», «Зимние прогулки» (фотографии городов и поселков Псковской области), «Зимние пейзажи» (фотографии природных территорий, в том числе заповедников и парков), «Зимние забавы», «Открытия» (зимние фотографии новых и восстановленных объектов Псковской области), «Зимний активный отдых».

Целью фотоконкурса стало привлечение внимания к туристскому потенциалу региона в зимний период. Всего для оценки было представлено 40 заявок от профессионалов и любителей.

В жюри вошли 11 популярных фотографов, тревел-блогеров, победителей международных фотоконкурсов из разных уголков России: Иван Дементиевский (Москва), Павел Матвеев (Калининград), Сергей Доля (Москва), Алексей Соколенко (Ростов-на-Дону), Федор Саблин (Ижевск), Юрий Столыпин (Санкт-Петербург), Владислав Макеенков (Сыктывкар), Рустам Шагиморданов (Москва), Анна Маслова (Новосибирск), Вадим Коркин (Черкесск), Евгений Иванов (Челябинск).

Победителями фотоконкурса стали фотографы Юрий Яковлев, Катерина Кочкина, Виктор Желенговский, Роман Дмитриев, Александр Ануфриев, Алексей Михайлов, Евгений Николаенков, Мария Кривошеина.

Отметим, что выставка организована комитетом по туризму Псковской области при поддержке администрации Пскова.

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