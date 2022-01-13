Ввоз канареек запретили на границе в Псковской области

11:20, 13 января 2022, ПАИ

В минувшие новогодние выходные в Псковской области на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в МАПП Убылинка должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 13 канареек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Птицы перевозились автомобильным транспортом из Германии в адрес физического лица, зарегистрированного в Москве. В ходе проведения ветеринарного контроля государственный инспектор Управления Россельхознадзора установил, что ветеринарный сертификат страны-экспортёра был оформлен на бланке без использования специальных элементов защиты, сводящих к минимуму возможность фальсификации документа. Также в ветеринарном сертификате отсутствовала информация об административно-территориальной единице Германии и учреждении, выдавшем документ. Кроме того, не было ветеринарного сертификата в системе «TRACES-NT» о ввозе канареек на территорию Российской Федерации, а сам экспорт осуществлялся из неблагополучного региона по высокопатогенному гриппу птиц.

Оформлена декларация о возврате «живого» груза.