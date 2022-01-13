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Экономика

Псковский мелькомбинат обрёл нового владельца

Компания «Псковагроинвест» приобрела Псковский мелькомбинат. Об этом «Псковской правде» рассказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

По его словам, компания намерена восстановить предприятие и заниматься на его базе перевалкой зерна, производством муки, а также переработкой рапса в масло и жмых.

Директор «Псковагроинвеста» Ирина Толмачева подтвердила эту информацию. По ее словам, еще осенью 2021 года компания загрузила в элеваторы Псковского мелькомбината зерно, произведенное на ее собственных полях. Но поскольку после остановки из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) работы площадки «Совхоз Шелонский» внутреннее потребление кормов в «Псковагроинвесте» снизилось, компания намерена оказывать услуги на базе мелькомбината и сторонним организациям.

Сейчас на предприятии идут работы по расчистке и приведению в порядок территории и производственных площадей, а также модернизации оборудования и ремонту подъездных путей.

Также «Псковагроинвест» заключил договор с компанией, занимающейся железнодорожными перевозками, намереваясь привлекать к сотрудничеству псковских производителей зерна, желающих перегружать его в вагоны для последующей отправки в другие регионы.

Кроме того, по данным издания, в планах аффилированной с «Псковагроинвестом» компании также приобретение репродуктора птицефабрики «Псковская». Николай Романов рассказал, что репродуктор обанкротившегося предприятия продается за долги. По словам председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, репродуктор — это весьма перспективный бизнес, поскольку «сейчас сложно с яйцом и с цыплятами в России: закупаем их в Белоруссии, за границей».

Ирина Толмачева отказалась комментировать информацию о приобретении репродуктора, отметив, что сделка еще не завершена.

ООО «Псковагроинвест» - одно из крупнейших сельхозпредприятий Псковской области, осуществляющее полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Компания принадлежит вице-спикеру Псковского областного Собрания Александру Братчикову.

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