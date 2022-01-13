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Происшествия

Три человека пострадали от взрывов петард в новогоднюю ночь в Пскове

В Пскове в новогоднюю ночь 1 января три человека пострадали от взрывов петард, их доставил в травмпункт. Об этом заявил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 января.

Он также напомнил, что 1 января в травмпункт поступил ребенок, которому от взрыва петарды оторвало пальцы, его прооперировали.

«Причем это адекватные ребята, скорее всего это дефект петард. Еще было повреждение глаз», - отметил Букша.

Кроме того, он подчеркнул, что в один из дней в медучреждение обратились восемь человек с травмами после катания на «ватрушке». Вадим Букша предположил, что, возможно, все они катались в необорудованных для этого местах.

«Ватрушки» неуправляемые, быстрые, набирают быстро скорость», - сказал гость медиацентра.

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