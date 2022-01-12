Оставшегося без двух пальцев из-за взрыва петарды 11-летнего псковича выписали из больницы

17:47, 12 января 2022, ПАИ

11-летнего псковича, которому 1 января взрывом петарды оторвало два пальца, выписали из больницы, пишет «Псковская правда».

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Псковской детской областной клинической больницы, врач-травматолог-ортопед Павел Шпак отметил, что пациента выписали из стационара на амбулаторное лечение 11 января. Врач также добавил, что взрывом указательный и большой палец руки были практически полностью уничтожены – их не удалось пришить.

Напомним, 1 января в руках ребёнка взорвалось пиротехническое изделие, которое он хотел выкинуть в окно.