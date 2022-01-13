На 12% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области
На 12% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире одной из радиостанций.
Он отметил, что рост заболеваемости зафиксирован за три первых дня текущей недели, по сравнению с аналогичными тремя днями праздников – понедельником, вторником и средой.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
13 января 2022
Сбривать бороды на время пандемии коронавируса рекомендовал псковичам Александр Нестерук