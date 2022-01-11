Студентов-киберспортсменов приглашают принять участие в турнирах на «Кубок ректора»

12:51, 13 января 2022, ПАИ

Соревнования на Кубок ректора состоятся среди студентов Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятия приурочены к празднованию Дня студента и пройдут на площадке компьютерного клуба CyberX (Октябрьский проспект, 28) по двум самым популярным дисциплинам.

24 января с 15:00 участников ждет турнир по CS GO 5x5, а 25 января с 12:00 - турнир по Dota 2 5x5. Игры будут транслироваться на платформе Twitch, также будет организован стрим финальных игр по Dota 2.

Студентам, желающим принять участие в соревнованиях, необходимо прикрепить заполненную заявку в комментариях к публикации в социальной сети VK сроком до 15:00 23 января.