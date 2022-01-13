В ПсковГУ реализуется программа по модернизации помещений, инфраструктуры и коммуникаций

18:49, 13 января 2022, ПАИ

Инфраструктура Псковского государственного университета на сегодня включает здания, которые были построены в разное время: 22 учебно-лабораторных корпуса, 11 студенческих общежитий, 9 спортзалов. Многие здания долго время обходились без капитального ремонта. Но вузе началась реализация программы по обновлению и модернизации помещений, инфраструктуры и коммуникаций. Об этом сообщает управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

В ближайшее время студенты-медики начнут обживать семь новых химических лабораторий и анатомический музей со всем необходимым техническим профоборудованием. Ремонт в корпусе на Красноармейской уже завершен, осталось установить мебель и оснащение. Работы проводились также в трех учебных аудиториях, сопряженных с лабораториями: в них было необходимо провести канализацию. Сейчас ремонт уже завершен, осталось постелить пол. Открытие этой базы состоится в конце января.

В корпусе на улице Толстого, 6а завершен ремонт пяти аудиторий. В одной из них разместится криминалистическая лаборатория, в других расположатся зал судебных заседаний и компьютерный класс. В скором времени в помещения завезут мебель. В обновленных аудиториях продолжат обучение студенты юридического профиля.

В планах на этот год - масштабный ремонт на втором этаже главного корпуса. Основная цель - появление двух залов диссертационного совета. Большие плазменные панели позволят проводить защиты в онлайн-режиме: оппоненты и рецензенты смогут подключиться, задать вопросы аспиранту или вступить в дискуссию.

В очереди на ремонт - и первый корпус на улице Льва Толстого. Нудовлетворительное состояние помещений этого здания ни для кого не является новостью. Сейчас разрабатывается проект полного капремонта, от крыши до фундамента. Но реализовывать его, скорее всего, начнут уже в следующем, 2023-м году. Смета внушительная, так что сроки зависят от федерального финансирования.

В перспективе также ремонт перекрытий и крыши в корпусе на Красноармейской. Сумма, которая требуется для выполнения работ, тоже ощутимая (по предварительным оценкам, потребуется не менее 40 млн рублей). Радует и новость о том, что обновится фасад Столовой ПсковГУ: ее украсит новая облицовка.

Наряду с учебной инфраструктурой продолжается обновление спортивных объектов ПсковГУ. В ноябре прошлого года начался ремонт в спортзале на улице Красноармейской - впервые со времени постройки здания. Была восстановлена крыша, окна заменены на пластиковые, покрашены стены и потолки. На данный момент в спортзале осталось отциклевать и покрасить пол. В дальнейшем здесь появятся светильники и новое спортивное оборудование: баскетбольные кольца, волейбольная сетка, современные тренажеры.

В наступившем году работы начнутся в спортзале на улице Толстого: здесь пройдет капитальный ремонт кровли и фасада, в частности, предусмотрена замена окон. Не останется без внимания и спортзал, расположенный в главном университетском корпусе на площади Ленина. Специалисты разрабатывают проект капитального ремонта, в ходе которого будет выполнен большой спектр работ: здесь отремонтируют кровлю, заменят окна и полы.

К ремонту студенческих общежитий подходят комплексно.

Так, близятся к завершению масштабные работы в корпусе на улице Люксембург: закуплена новая мебель, которую установят на кухне и в комнатах. Кроме того, здесь модернизируется кухонное оборудование. К началу февраля закончится ремонт и на пятом этаже общежития по улице Маркса: планируется, что туда заселятся студенты из числа лучших.

В прошлом году были начаты работы по обновлению кровли зданий на улице Металлистов 14 и 16. В первом случае ремонт уже завершен, во втором - осталось оборудовать элементы водосточной системы.

Есть новости и в общежитии на улице Ротной. В конце 2021 года здесь была отремонтирована часть душевых, в ближайшее время будет сделан ремонт еще в восьми таких же помещениях. В итоге до конца года вуз приведёт в порядок все душевые в этом корпусе. Речь идет не просто о сантехнике, но также о стояках и трубах.

Если говорить о ближайших перспективах на этот год: университет полностью отремонтирует 2, 3 и 4 этажи общежития на Маркса. По словам проректора по общим вопросам ПсковГУ Дмитрия Матвеева, в среднем у рабочих уходит по два месяца на каждый этаж, так что совсем скоро комнаты будут радовать своих хозяев свежим ремонтом.

Кроме того, в плане 2022 года капремонт мягкой кровли площадью около 900 кв.метров в общежитии на Ротной, 37 и такие же работы в общежитии по адресу Инженерная ул., 8. Эти работы - важный шаг на пути к тому, чтобы в дальнейшем провести работы внутри корпусов, поскольку к ремонту помещений не приступить, если есть опасность протечек крыши.