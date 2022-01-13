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Общество

Клуб псковских краеведов продолжит «Архитектурные встречи»

Рассказ пойдёт о псковских проектах и постройках первых послевоенных лет. Фото ПОУНБ

20 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке при Клубе псковских краеведов продолжат работу «Архитектурные встречи». Участники клуба будут вместе искать «псковский стиль», сообщают методисты библиотеки.

А поможет им в этом научный руководитель проектов сохранения объектов культурного наследия института «Псковгражданпроект», председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Иванович Васильев.

Он расскажет о псковских проектах и постройках первых послевоенных лет. Основу видеоряда составят сканы чертежей из архива «Псковгражданпроекта», которые 70 лет никто не брал в руки. Это настоящий эксклюзив, не пропустите.

Приглашаем всех желающих.

ПОУНБ, 3-й этаж. Начало в 17 часов.

Записаться на встречу и уточнить её детали можно у заведующей отделом краеведческой литературы Елены Григорьевны Киселевой.

Контакты: ул. Профсоюзная, д. 2, каб. 101 (1-й этаж), эл. почта kray@pskovlib.ru, тел. 72-84-07.

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