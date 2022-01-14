11 социальных НКО Псковской области выиграли 14 млн рублей на конкурсе президентских грантов

08:15, 14 января 2022, ПАИ

Победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году стали 11 социально ориентированных НКО Псковской области. Объем софинансирования проектов в общей сложности составит около 14 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Самая большая поддержка — почти 3 млн рублей — будет оказана Псковской детской деревне SOS. Средства будут направлены на реализацию социального проекта «Я б в рабочие пошел», направленного на профориентационную работу с подростками и молодежью из приемных семей и успешную адаптацию детей к самостоятельной жизни.

Два других крупных гранта на сумму 2 и 2,2 млн рублей распределены между Псковским областным благотворительным центром «Хэсэд Ицхак» («Милосердие») и региональной Ассоциацией гуманитарной культуры.

Первая организация направит средства на реализацию проекта по повышению уровня стрессоустойчивости у подростков. Цель программы — научить детей правильно оценивать свои эмоциональные ресурсы и использовать практические навыки защиты от стресса в учебном процессе.

Ассоциация гуманитарной культуры получила поддержку на проведение российско-белорусской молодежной историко-филологической научной школы «Славянское порубежье», в рамках которой ее участники смогут расширить свои знания об истории российско-белорусских взаимоотношений, особенностях культурной и научной интеграции двух Союзных государств.

Другие проекты-победители посвящены поддержке семьи, материнства, отцовства и детства; развитию проектов в области науки, образования, просвещения; сохранению исторической памяти; пропаганде здорового образа жизни; охране окружающей среды и защите животных.

Всего на конкурс от Псковской области было подано 74 заявки.

По итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов 2021 года победили 24 НКО Псковской области. Общая сумма полученной поддержки составила более 35 млн рублей.

Фонд президентских грантов — российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества. Действует с 3 апреля 2017 года. За это время в фонд было подано 87,5 тысяч инициатив, грантовую поддержку получили около 16 тыс проектов на общую сумму 32,8 млрд рублей.