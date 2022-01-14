День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России отмечают сегодня

08:32, 14 января 2022, ПАИ

14 января отмечается День создания военно-оркестровой службы Вооружённых сил Российской Федерации, сообщает calend.ru.

Находясь в непосредственном подчинении Генерального штаба, военно-оркестровая служба (ВОС) обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижёров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов, смотров, участвует в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих.

Особенности военно-оркестровой службы связаны с традицией использования потенциала музыкального воздействия на эмоциональную сферу. Военные музыканты не только задают ритм и темп (который, к слову, в определённый исторический период сопровождал подразделения не только во время маршей и смотров, но и во время атак), но и создают определённую эмоциональную атмосферу, способствующую активизации многих волевых качеств. При помощи музыки происходило в определённое время управление подразделениями.

Дата 14 января была выбрана для праздника в связи с тем, что 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура».

Но истоки зарождения военно-оркестровой службы в России относятся к рубежу X-XI веков, когда в княжеских дружинах стали применяться музыкальные инструменты для подачи команд и сигналов. Одно из наиболее ранних упоминаний о подобном использовании труб содержится в «Повести временных лет» при описании событий, связанных с осадой Киева печенегами в 968 году.

В годы правления Ивана Грозного были сделаны первые шаги в организации военной музыки на государственном уровне, а сигнальная и дозорная службы стали неотъемлемыми обязанностями военных музыкантов. При царе Михаиле Федоровиче был сформирован первый рейтарский полк, в штатном расписании которого числилось 4 полковых и 11 ротных трубачей.

Вехой в становлении военно-оркестровой службы в России принято считать 19 февраля 1711 года. В этот день Петр I подписал Указ об учреждении в армии военных хоров (оркестров), которым объявлялись «Штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по губерниям». Тогда же появились и первые школы для подготовки военных музыкантов из числа солдатских детей.

Штат полковых оркестров менялся в разные периоды. Так, при Екатерине II многие полковые оркестры пополнились множеством инструментов, нерегламентированных уставами и указами. При Павле I штат полковых оркестров сократился и т. д. Большой вклад в развитие системы военных оркестров, построение системы подготовки музыкантов для них внёс Н. А. Римский-Корсаков.

Помимо своих основных задач военные оркестры, начиная с XIX века, давали концерты, при которых вырученные средства шли на помощь воинам-инвалидам. После Октябрьской революции 1917 года прямо в годы Гражданской войны начала формироваться структура управления военно-оркестровой службы Красной Армии. Появилась должность инспектора по оркестровому делу.

В целях более оперативной организации и руководства военными оркестрами РККА 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура». В соответствии с Положением основными задачами Бюро военных оркестров являлись: формирование новых и реорганизация существующих оркестров, наблюдение за художественной стороной их деятельности; организация и заведывание курсами и школами военных музыкантов; учет музыкальных сил и инвентаря и распределение их между оркестрами. Также указанным Положением определялись задачи военно-оркестровых секций и инструкторов-организаторов на местах и в воинских соединениях (фронт, армия, дивизия, округ, губерния).

Таким образом, введение Бюро военных оркестров явилось завершающим этапом в формировании военно-оркестровой службы как целостной системы, охватывающей значительные сферы деятельности Вооруженных сил и включающей централизованное управление военными оркестрами, организацию их всестороннего обеспечения, подготовку военных капельмейстеров и музыкантов.

В 30-40-е годы XX века наименование главного органа управления службы и его подчинённость неоднократно менялись. В последние годы существования Советского Союза служба именовалась Военно-оркестровой службой Министерства обороны СССР, а сегодня носит название Военно-оркестровая служба Вооружённых сил Российской Федерации.

Начиная с советского периода истории можно проследить всех руководителей военно-оркестровой службы вплоть до настоящего времени. Сегодня должность начальника службы называется главный военный дирижёр.

Структура военно-оркестровой службы включает в себя органы управления, специальные военные учебные заведения, оркестры всевозможных рангов, начиная с Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ и заканчивая оркестрами воинских частей и учебных заведений, военно-оркестровую службу округов, флотов, армий.