Исполнительница народных песен Марина Девятова даст концерт в Пскове
26 февраля в Псковском БКЗ филармонии выступит исполнительница народных песен Марина Девятова. Об этом сама артистка сообщила в своём аккаунте в социальной сети.
Марина Девятова – выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, факультета сольного народного пения. На сцене Девятова работает с шоу-балетом «Яr-Дэнс», часто выступает с детскими коллективами.
В 2007 году певица приняла участие в церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игр 2014 года, где восемь раз на бис исполнила песню «Катюша».
Марина Девятова утверждает: «Русская песня и русский фольклор – это то, что нас всех объединяет. Мы можем быть разных возрастов, из разных социальных слоёв, но это наш пласт, на котором стоит вся русская нация. Пока жив русский человек и Россия, будет жить и русская песня».
Начало концерта в 19 часов.
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