Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 14 января
14 января в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в одном доме, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить в доме №41/48 на Октябрьском проспекте.
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