Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 14 января

09:11, 14 января 2022, ПАИ

14 января в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в одном доме, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить в доме №41/48 на Октябрьском проспекте.