Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Почти 26 млрд перечислили псковские налоговики в бюджеты всех уровней в 2021 году

За 12 месяцев 2021 года УФНС России по Псковской области мобилизовало в консолидированный бюджет Российской Федерации 25,9 миллиарда рублей налогов и сборов. Это на 3,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета также увеличились и составили почти 5,5 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 20,4 миллиарда рублей, из которых 4,6 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 12 месяцев 2021 года на 53% (11,1 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 21% (4,4 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций, на 14,4% за счет имущественных налогов (3 миллиарда рублей) и на 11,1% (2,3 миллиарда рублей) – налогов на совокупный доход.

Кроме того, в 2021 году в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 17,8 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 1,8 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2021 года налоговые органы Псковской области обеспечили положительную динамику поступлений, как страховых взносов, так и налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

13 января 2022

В России капуста подорожала более чем вдвое
13 января 2022

Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году
12 января 2022

Как не дать себя обмануть в Сочи
12 января 2022

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%
11 января 2022

Учёные: В ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит Россию 422 млрд рублей
11 января 2022

Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на 28%
11 января 2022

Как псковичи могут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги
05 января 2022

Экономист рассказала, кому повысят пенсии в этом году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...