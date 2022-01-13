Почти 26 млрд перечислили псковские налоговики в бюджеты всех уровней в 2021 году

09:34, 14 января 2022, ПАИ

За 12 месяцев 2021 года УФНС России по Псковской области мобилизовало в консолидированный бюджет Российской Федерации 25,9 миллиарда рублей налогов и сборов. Это на 3,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета также увеличились и составили почти 5,5 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 20,4 миллиарда рублей, из которых 4,6 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 12 месяцев 2021 года на 53% (11,1 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 21% (4,4 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций, на 14,4% за счет имущественных налогов (3 миллиарда рублей) и на 11,1% (2,3 миллиарда рублей) – налогов на совокупный доход.

Кроме того, в 2021 году в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 17,8 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 1,8 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2021 года налоговые органы Псковской области обеспечили положительную динамику поступлений, как страховых взносов, так и налогов и сборов в бюджеты всех уровней.