Послание Федеральному Собранию пройдёт в начале 2022 года
Послание Федеральному Собранию состоится в начале 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам Пескова, подготовка к посланию началась концептуально.
Послание президента России Федеральному Собранию – ежегодное обращение главы Российской Федерации к парламенту. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
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