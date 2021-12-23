Послание Федеральному Собранию пройдёт в начале 2022 года

16:23, 23 декабря 2021, ПАИ

Послание Федеральному Собранию состоится в начале 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, подготовка к посланию началась концептуально.

Послание президента России Федеральному Собранию – ежегодное обращение главы Российской Федерации к парламенту. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.