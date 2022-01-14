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Происшествия

13 автомобилей столкнулись на трассе в Крыму

Крупное ДТП произошло сегодня, 14 января, на участке дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Из-за гололеда столкнулись 13 автомобилей, три человека получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«Из-за образования гололедицы на дорожном покрытии участка автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в районе моста через реку Бельбек произошло столкновение 13 автомобилей», – отмечается в заявлении.

Участниками ДТП стал один КамАЗ, два фургона «Газель» и 10 легковых автомобилей.

В результате аварии пострадали три человека, потерпевшим была оказана помощь на месте.

В пресс-службе добавили, что в связи с резким изменением температуры воздуха и выпадением осадков в Севастополе значительно увеличился риск возникновения подобных аварий.

Напомним, накануне 19 автомобилей столкнулись в Липецке на участке объездной трассы Тамбов – Орёл.

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