Проект, который открыт для всех: советник ректора о создании «Точки кипения» на базе ПсковГУ

10:29, 14 января 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете в скором времени откроется «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив с международной повесткой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Точки кипения» – это более сотни площадок в 64 регионах России, которые действуют в интересах технологического развития страны. Они работают с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, помогают местным командам запустить и масштабировать проекты, поддерживают встречи профильных сообществ и способствуют образованию и карьерному росту школьников, студентов и профессионалов своего дела.

На базе псковской «Точки кипения» активно будут разрабатываться и реализовываться международные и образовательные проекты, регулярно будут проходить курсы повышения квалификации, развернётся информационно-просветительская деятельность в области цифровой трансформации. Это будет пространство университета, использующее современные цифровые технологии и развивающее проекты в области цифровой трансформации.

Советник ректора ПсковГУ Александр Захаров рассказал, чем «Точка кипения» будет полезна для вуза и студенчества, какие возможности она предоставит и когда откроет свои двери.

– Расскажите, что такое «Точка кипения», ее цель и основные задачи?

– «Точка кипения» – это в первую очередь люди, а не пространство, как думают многие. Это команды, у которых есть идеи и проекты. Суть в том, чтобы объединить все сферы, влияющие на развитие региона. «Точка кипения» служит местом, где можно продвигать новые проекты, где происходит новая жизнь, развитие для новых идей. Доступ к пространству будет открыт абсолютно для всех жителей, и что самое важное – все мероприятия будут проходить исключительно на бесплатной основе, платные проводить нельзя, такова концепция.

– Как будет выстроена коммуникация «университет – бизнес – власть – общество» на новой площадке?

– Есть такое понятие, как «ядерная группа». Это лидеры, которые в той или иной сфере создают новые проекты. У нас есть бизнес-сообщества, которые объединяют предпринимателей: Торгово-промышленная палата Псковской области, «Деловая Россия», «Опора России». Последние две входят в нашу «ядерную группу», готовы заходить в «Точку кипения» и реализовывать новые проекты. У вуза подписано соглашение, мы являемся партнерами и многое уже реализуем совместно, но пока это делаем на других площадках.

То же самое с органами исполнительной власти, администрацией области. Многие мероприятия уже проходят на территории университета, но теперь будет определенное пространство, где это можно делать. Появится большой презентационный зал, лекторий, который может трансформироваться. Все стратегические сессии, форумы, конференции можно будет проводить на этой площадке.

– Какие мероприятия планируется проводить и на что они будут нацелены?

– В концепции нашей «Точки кипения» учитывается уникальность региона, а именно – приграничное положение. Исходя из этого, основная повестка – международная, в первую очередь российско-белорусская. У нас уже есть совместный якорный проект «Летний университет», который стартовал в прошлом году. Мы продолжим приглашать студентов из Республики Беларусь для участия в мероприятиях «Точки кипения».

– Где разместится «Точка кипения»?

– На данный момент принято решение, что мы открываем ее в корпусе ПсковГУ на Льва Толстого, 4 – в бывшем здании приемной комиссии, на втором этаже. Это знакомое не только студентам место. Ранее там располагался городской клуб, и мы уверены: новое пространство станет точкой притяжения не только молодежи, но и сообщества преподавателей, ученых, а также предпринимателей и общественников нашего региона. Благодаря сети Агентства стратегических инициатив и сети «Точек кипения» мы сможем привлечь еще больше федеральных экспертов.

– Какие формы работы будут использоваться?

– Это будет свободное коворкинг-пространство, куда можно будет свободно прийти. Если говорим про студентов, то можно прийти пофрилансить – для этого будут организованы рабочие места с возможностью что-то распечатать, подготовить. Переговорные комнаты для встреч, студенты там могут домашние задания сделать, например. Что еще интересно – у нас будет цифровая библиотека. Кроме того, большой лекционный зал, где можно проводить различные презентации, выставки, конференции, семинары, стратегические сессии. Этот зал будет делиться на несколько зон, поэтому можно будет провести большой форум.

– Когда начнет работу «Точка кипения»?

– Если все благоприятно сложится с ремонтом, то в феврале этого года.

– Чем проект будет полезен для университета?

– Сеть «Точек кипения» имеет общую инфраструктуру в рамках федерального масштаба, и вся сеть как живой организм. Все проекты, которые есть в других регионах, могут спокойно транслироваться у нас. Все позитивные практики мы сможем гораздо проще перенять в наш регион. В целом «Точки кипения» – бренд, который известен во всей стране, он не окрашен ни политикой, ни вузом, это проект, который открыт для всех.