Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Ввоз норвежской скумбрии запретили в Псковской области

В праздничные дни должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки в Псковской области запретили ввоз 19,5 тонн неразделанной мороженой скумбрии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия рыбы, произведённая норвежским предприятием в поселке Селье, следовала из Литвы автотранспортным средством в Республику Казахстан. При проведении документарного контроля государственный инспектор территориального Управления Россельхознадзора установил, что разрешение комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз почти 20 тонн скумбрии отсутствует.

Ввоз морской рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформлен акт о возврате груза на сопредельную территорию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

13 января 2022

В России капуста подорожала более чем вдвое
13 января 2022

Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году
12 января 2022

Как не дать себя обмануть в Сочи
12 января 2022

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%
11 января 2022

Учёные: В ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит Россию 422 млрд рублей
11 января 2022

Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на 28%
11 января 2022

Как псковичи могут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги
05 января 2022

Экономист рассказала, кому повысят пенсии в этом году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...