Ввоз норвежской скумбрии запретили в Псковской области

13:28, 14 января 2022, ПАИ

В праздничные дни должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки в Псковской области запретили ввоз 19,5 тонн неразделанной мороженой скумбрии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия рыбы, произведённая норвежским предприятием в поселке Селье, следовала из Литвы автотранспортным средством в Республику Казахстан. При проведении документарного контроля государственный инспектор территориального Управления Россельхознадзора установил, что разрешение комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз почти 20 тонн скумбрии отсутствует.

Ввоз морской рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформлен акт о возврате груза на сопредельную территорию.