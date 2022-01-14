Двое жителей Псковского района отправятся в тюрьму за крупную кражу в садоводческом товариществе

15:24, 14 января 2022, ПАИ

В Псковском районе двое местных жителей обокрали дом в садоводческом товариществе и отправятся за это в тюрьму. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram.

Осенью 2019 года мужчины решили украсть сетку-рабицу на одном из участков в СНТ «Ветеран» Псковского района. Один из злоумышленников в это время сорвал замок вагончика и украл там строительную тачку, пилу-ножовку, два строительных топора, электрический удлинитель на катушке с двумя розетками. Ущерб составил 6 тысяч рублей. Позже мужчины решили обокрасть строящийся нежилой дом на этом же участке. Мужчина отжал входную дверь и проник внутрь, где украл две печи, конвектор, одноколесную садовую тачку, бензиновую газонокосилку, а также удочку, три походных стула, строительный уровень, две пары мужской обуви, рихтовочный молоток и топор. Ущерб составил уже 40 тысяч рублей. Для кражи подсудимые привлекли еще двух мужчин.

Один из мужчин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158, пунктом «б» части 2 статьи 158, пунктами «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. По совокупности с приговором Псковского городского суда от 26 ноября 2019 года — 2 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его сообщник также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158, пунктами «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.