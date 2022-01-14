Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Куньинском районе
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Куньинском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла в 13:50 на 420-м километре трассы «Балтия», перед поворотом на деревню Жижица.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Лагуна» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Газелью».
В результате аварии пассажирка «Рено» погибла на месте. Водитель «Рено», житель Куньинского района, и водитель «Газели» госпитализированы.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшей и передали следственно-оперативной группе. На месте происшествия работает поисково-спасательный отряд Великих Лук, пожарная охрана Куньинского района, сотрудники ДПС и скорой помощи, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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