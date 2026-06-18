Автомобиль и мопед столкнулись в Порховском округе

18:09, 18 июня 2026, ПАИ

Столкновение мопеда и автомобиля Volkswagen произошло на трассе возле остановки «Шелонск-2» на территории Порховского округа. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда получил травмы. После стабилизации состояния пострадавший будет госпитализирован.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.