Автомобиль и мопед столкнулись в Порховском округе
Столкновение мопеда и автомобиля Volkswagen произошло на трассе возле остановки «Шелонск-2» на территории Порховского округа. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда получил травмы. После стабилизации состояния пострадавший будет госпитализирован.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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