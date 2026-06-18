Строительная бытовка и дом сгорели в Псковской области за сутки

12:10, 18 июня 2026, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области











Так, в деревне Патрово Псковского района сгорел нежилой дом. Предположительная причина пожара – неосторожное обращением с огнём. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Кроме того, на улице Генерала Маргелова в Пскове горела строительная бытовка. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.