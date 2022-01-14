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Общество

Британские ученые: Мужчины в медицинских масках становятся привлекательнее для женщин

Ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, установили исследователи из Кардиффского университета (Великобритания). Об этом пишет РИА Новости.

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, рассматривалось влияние разных типов масок на степень привлекательности 40 мужских лиц. «Голубые медицинские маски повышают привлекательность лица больше, чем другие типы масок», - говорится в пресс-релизе на сайте университета.

Эксперт Майкл Льюис, который специализируется в области психологии лиц, отметил, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски снижают привлекательность человека. В связи с этим исследователи решили проверить, изменилось ли что-то после того, как ношение масок стало повсеместным. По его словам, пандемия коронавируса изменила восприятие масок: теперь при виде человека с закрытым лицом больше не возникает мысли о том, что он болен и от него нужно «держаться подальше».

«Наше исследование показывает, что наиболее привлекательными лица считаются тогда, когда они закрыты медицинскими масками», - сказал Льюис. «Мы также обнаружили, что лица считаются значительно более привлекательными, когда они закрыты тканевыми масками, чем когда они не закрыты», - подчеркнул он.

В рамках исследования 43 участницы по изображениям оценивали привлекательность мужских лиц по шкале от одного до 10. В одних случаях лица были без масок, а в других были закрыты тканевыми или голубыми медицинскими масками - или же книгой в черной обложке. Исследование проводилось в феврале 2021 года, спустя несколько месяцев после того, как ношение масок стало в Великобритании обязательным.
 

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