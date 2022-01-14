Глава Роспотребнадзора: Заразность «Омикрона» выше обычного коронавируса в 3-7 раз
В Москве штамм коронавируса «Омикрон» выявлен более чем у половины заболевших, сообщил Сергей Собянин.Об этом пишет Telegram-канал Russia Today. В ряде регионов зафиксированы суточные максимумы числа инфицированных.
Заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой:
- человек, который встретился с «Омикроном», становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения очень высок
- заразность «Омикрона» выше от 3 до 7 раз по сравнению с другими вариантами коронавируса
- инкубационный период у «Омикрона» составляет от 2 до 5 дней
- люди с иммунитетом к COVID-19 заражаются «Омикроном», но у привившихся он не вызывает тяжелого течения болезни
- «Омикрон»-штамм поражает интенсивно детей, остановить его распространение сложно
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