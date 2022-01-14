В Пскове наградили лучших оформителей фасадов зданий к Новому году

19:48, 14 января 2022, ПАИ

В Пскове награждены победители конкурса на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому, 2022 году и Рождеству Христову. Об этом сообщили в городской администрации.

«Хочется всем, кто участвовал, сказать отдельное спасибо за новогоднее настроение жителей и гостей нашего города. Надеюсь, что в следующем году будет больше номинаций, призов, а самое главное – положительных эмоций и улыбок людей», – отметил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

В этом году на конкурс поступило более 120 заявок от представителей бизнеса, школ, детских садов и жителей города Пскова. Жюри выбрало шесть победителей в пяти номинациях.