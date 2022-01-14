Николай Козловский рассказал об эпидемиологической ситуации в Великих Луках

23:21, 14 января 2022, ПАИ

В еженедельном видеообращении глава города Николай Козловский сообщил, что в Великих Луках на протяжении нескольких недель подряд фиксируется снижение динамики заболеваемости COVID-19, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«За последние семь суток прирост пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» составил 71 человек. Под медицинским наблюдением по контакту находится чуть больше 300 великолучан. Коечный фонд для больных коронавирусом заполнен на 60 %. На амбулаторном лечении числится 320 горожан», – рассказал Николай Козловский.

Кроме того, он коснулся вопроса детской заболеваемости. Число больных ОРВИ среди учащихся общеобразовательных школ составляет 325 детей. Это примерно 3 % от общего количества учащихся. Что касается детских садов, то там уровень заболеваемости – 9 %. Это почти 470 детей. Стоит отметить, что больных COVID-19 среди детского населения города в настоящий момент рекордно мало – только один человек.



«На сегодняшний день перед нами стоит очень важная задача, которую мы должны решить в начале года, – достичь 80 % вакцинации взрослого населения. Сейчас необходимо максимально усилить прививочную кампанию», – подчеркнул глава города.