День образования Следственного комитета отмечается в России

09:41, 15 января 2022, ПАИ

День образования Следственного комитета отмечается 15 января в России, сообщили на официальном сайте ведомства.

В 2007 году Следственный комитет стал относительно самостоятельным ведомством, однако всё ещё входил в систему органов прокуратуры. Принятие закона «О Следственном комитете Российской Федерации» 15 января 2011 года разделило функции следствия и прокуратуры. Данная реформа возродила созданную 300 лет назад концепцию вневедомственного предварительного следствия, знаменитые майорские канцелярии времён Петра I. В настоящее время СК России является федеральным государственным органом и не входит в структуру ни одного из органов государственной власти.

Как сообщается на официальном сайте СК России, только в прошлом году благодаря работе следователей были вынесены приговоры виновным в массовой гибели людей в ТРЦ «Зимняя вишня», приговорён владелец мини-отеля «Карамель», где в январе 2020-го погибло пятеро постояльцев, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и его соучастников, обвиняемых в хищениях и должностных преступлениях. Офицеры центрального аппарата расследовали в прошлом и продолжают расследовать целый ряд резонансных уголовных дел.

В СК России налажено тесное взаимодействие с общественностью, волонтёрами, СМИ, обеспечена подготовка высокопрофессиональных специалистов, которые помогают правоохранителям восстанавливать права социально уязвимых граждан, отстаивать трудовые права россиян, заботиться о людях старшего поколения. Офицеры СК регулярно отстаивают права сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расследуя уголовные дела в отношении бездействующих чиновников. Вся работа Следственного комитета направлена на эффективное выполнение поставленных перед ведомством задач, в первую очередь – на защиту прав граждан.

«Одиннадцать лет для ведомства – это только набор высоты. Впрочем, уже на этом этапе сотрудники СК сумели показать результат и доказать жителям огромной страны свою эффективность, а ещё неравнодушие, готовность прийти на помощь в трудную минуту. Офицеры по-прежнему выполняют свой долг, а значит, и ведомство продолжает движение вверх, чтобы россияне не теряли веру в закон и справедливость», – отметили сотрудник ведомства.