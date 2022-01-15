Минцифры предупредило о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале «Госуслуги»

18:15, 15 января 2022, ПАИ

Минцифры сообщило о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале «Госуслуги».

В ведомстве отметили, что мошенники пытаются восстановить пароль к учётной записи на портале, чтобы украсть аккаунт. Служба поддержки портала усилила защиту аккаунтов в связи с появлением новой схемы мошенничества, данные пользователей в безопасности, добавили в Минцифры.

Уточняется, что при входе в личный кабинет мошенники вводят номер телефона пользователя, звонят ему и просят продиктовать код, полученный в СМС-сообщении. Затем генерируют новый пароль, а настоящий владелец аккаунта теряет к нему доступ. В этой схеме QR-код лишь предлог для звонка как самая актуальная тема, заметили в ведомстве. QR-код появляется в подтверждённой учётной записи автоматически, и привязывать его не нужно.