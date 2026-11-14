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Общество

От Москвы до Сухума: Псковская область запускает дополнительные поезда на важных направлениях

Дополнительные поезда назначили на важных для Псковской области направлениях – в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Сухум. Этого удалось достигнуть в результате комплексной системной работы с руководством ОАО «РЖД», отметил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Губернатор обратил внимание, что это важное решение для повышения транспортной доступности региона, для развития деловых контактов, туризма, межрегиональных и международных связей.

Фото: ПАИ

Псков – Москва

По воскресеньям из Пскова в Москву курсирует дополнительный поезд № 397/398 на 320 мест через Бологое, где вагоны включаются в состав до столицы. Из Москвы в Псков поезд следует по пятницам. Летом будет курсировать ежедневно.

Из Пскова и Великих Лук теперь можно без пересадок доехать до Тулы, Мценска и Орла

Для этого маршрут поезда Псков – Москва № 64/63 продлён до Орла с заходом на Курский вокзал и остановками в Нахабино и Подольске.

Псков – Санкт-Петербург

«Ласточка» № 817/818, которая раньше назначалась в праздники и летние выходные, теперь курсирует каждый день. Отправление из Санкт-Петербурга – в 08:45, из Пскова – в 14:08. Это плюс 340 пассажирских мест.

Псков – Минск

Важное направление с учётом активно развивающегося сотрудничества с братской Республикой Беларусь, подчеркнул глава региона. Прямое сообщение обеспечено через пересадку поезда № 10/9 Псков – Москва в Дно, время ожидания не превышает двух часов.

Псков – Сухум

Летом 2027 года к беспересадочной группе до Сухума добавят дополнительный купейный вагон.

«Это ещё один ответ на запрос наших жителей и дополнительная возможность укрепить туристические, экономические и гуманитарные связи с Республикой Абхазия», – заметил губернатор.

«Благодарю Олега Валентиновича Белозёрова, Дмитрия Владимировича Пегова и всю команду за многолетнее конструктивное сотрудничество», – заключил Михаил Ведерников.

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