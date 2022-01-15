С 1 марта свидетельство об аккредитации учебных заведений будет действовать бессрочно

18:40, 15 января 2022, ПАИ

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, сообщается на сайте кабмина.

Согласно новому положению, вступающему в силу с 1 марта 2022 года, школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз - выданное свидетельство об аккредитации будет действовать бессрочно.

Отмечается, что образовательным организациям, у которых есть аккредитация, действующая до 1 марта 2022 года, не придется заново ее получать. Для таких организаций свидетельства об аккредитации автоматически станут бессрочными.

В первую очередь во время аккредитации будет оцениваться качество подготовки студентов и школьников. Для этого Минобразования и Минпросвещения совместно Рособрнадзором разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов.

Мониторинг по этим же показателям будет регулярно проводиться для оценки качества образования в аккредитованных организациях. Ответственным за это будет Рособрнадзор.