Американцы отметили, что города России не уступают их мегаполисам

23:00, 15 января 2022, ПАИ

Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они точно не уступают американским мегаполисам.

Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Петербург.

Своё мнение другие пользователи выразили в комментариях к посту.

Многие отметили, что Россия «чудесна» и в ней много красивых городов. Они также отметили удобный и доступный транспорт.