Американцы отметили, что города России не уступают их мегаполисам
Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они точно не уступают американским мегаполисам.
Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Петербург.
Своё мнение другие пользователи выразили в комментариях к посту.
Многие отметили, что Россия «чудесна» и в ней много красивых городов. Они также отметили удобный и доступный транспорт.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
15 января 2022
Минцифры рассматривает вопрос предоставления операторам частот для 5G без взимания платы
15 января 2022
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше