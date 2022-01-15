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Общество

Минцифры рассматривает вопрос предоставления операторам частот для 5G без взимания платы

Минцифры России рассматривает вопрос предоставления операторам частот, которые нужны для оказания услуг стандарта 5G, без взимания платы. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.

В декабре Минцифры сообщало, что государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках. Ранее диапазон 4,8-4,99 ГГц был определён комиссией как перспективный, и теперь для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц.

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