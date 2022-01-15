Минцифры рассматривает вопрос предоставления операторам частот для 5G без взимания платы

23:22, 15 января 2022, ПАИ

Минцифры России рассматривает вопрос предоставления операторам частот, которые нужны для оказания услуг стандарта 5G, без взимания платы. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.

В декабре Минцифры сообщало, что государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках. Ранее диапазон 4,8-4,99 ГГц был определён комиссией как перспективный, и теперь для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц.