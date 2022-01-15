Диетолог назвала продукты, влияющие на давление

23:39, 15 января 2022, ПАИ

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Продукты, содержащие трансжиры и большое количество сахара, влияют на давление, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «Москва 24».

Она отметила, что это повышает уровень холестерина и риск развития деменции.

К таким продуктам специалист отнесла фастфуд, колбасы, бекон, а также белый хлеб: повышенная концентрация сахара в нём оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, повышая давление и уровень холестерина. Вследствие этого в организме образуются атеросклеротические бляшки, мешающие циркуляции крови.

Кроме того, к развитию этой болезни может привести и приём в пищу очищенных злаков: белого риса, манной крупы и растворимых каш. Также диетолог советует не злоупотреблять алкоголем и продуктами с красителями, консервантами и жирами, поскольку они повреждают печень, а вырабатывающийся в результате холестерин низкой плотности формирует атеросклеротические бляшки.