29 230 россиян заразилось коронавирусом за сутки

11:09, 16 января 2022, ПАИ

В России зафиксировано 29 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, это максимум с 13 декабря. Об этом сообщили на сайте Стопкоронавирус.рф.

26 584 человека выздоровело и 686 человека умерло от COVID-19. В РФ впервые с 5 июля 2021 года зафиксировали менее 700 смертей из-за ковида за сутки.

На данный момент всего было выявлено 10 803 534 случая заражения, 9 858 615 человека выздоровело от коронавирусной инфекции и 321 320 человек умерло.